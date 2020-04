Schutz vor Virus Sozialberatung des Bezirks im Landratsamt Amberg-Sulzbach abgesagt

Der für Montag, 27. April, geplante Beratungstermin des Bezirk Oberpfalz im Landratsamt Amberg-Sulzbach wird abgesagt. Bis voraussichtlich Sonntag, 3. Mai, entfallen aus Schutz vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus sämtliche Termine der Sozialberatung in den Kommunen vor Ort. Darauf weist der Bezirk Oberpfalz am Donnerstag, 16. April, in einer Mail hin.