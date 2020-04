Zusammenhalt Homepage mit positiven Nachrichten aus und für den Landkreis Schwandorf

Foto: Regionalmanagement LRA Schwandorf

Der Landkreis Schwandorf hält in schwieriger Zeit trotz vieler Herausforderungen zusammen und viele Bürger zeigen, wie die Krise mit Solidarität, Fürsorge und Gemeinschaftssinn besser überstanden werden kann. Privatpersonen sowie Verbände und Vereine bieten ihre Hilfe und Unterstützung an und gehen beispielsweise für Risikogruppen einkaufen. Einige Restaurants und Einzelhändler organisieren sich neu und bieten Lieferdienste an.