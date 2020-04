Landratsamt Amberg-Sulzbach „Ich muss mal mit jemandem reden“ – Hilfen für Kinder und Eltern in Zeiten von Corona

Das Leben in Familien kann durch die räumliche Enge und die lange Zeit daheim während der Corona Pandemie für alle Beteiligten sehr belastend sein. Konflikte und Streitereien entstehen in Ausnahmesituationen schneller, weil Familien viele Sorgen beschäftigen. Existenzangst, gesundheitliche Sorgen, Vereinbarkeit von Beruf und Kinderbetreuung, Kindern beim Lernen helfen.

Landkreis Amberg-Sulzbach. All diese Dinge führen dazu, dass verständlicherweise die Nerven blank liegen. Auch für Kinder und Jugendliche ist diese Zeit oft schwierig, weil sie die Stimmungen ihres Umfelds spüren und versuchen diese einzuordnen. Kurz gesagt, es ist manchmal einfach notwendig, sowohl für Kinder, Jugendliche als auch für Eltern, mit jemandem zu reden. Im Nachgang hat das Landratsamt die Beratungsangebote im Landkreis Amberg-Sulzbach zusammengefasst.

Angefangen bei den Kleinsten und deren Eltern, steht die KoKi (Koordinierende Kinderschutzstelle) beratend mit ihrem Angebot, für alle werdenden Eltern, Alleinerziehende und Eltern im Landkreis Amberg-Sulzbach mit Kindern im Alter zwischen null und sechs Jahren, zur Seite. Die Koordinierende Kinderschutzstelle ist unter der Telefonnummer 09621/ 39-870 oder per Mail an koki@amberg-sulzbach.de erreichbar.

Für allgemeine Fragen von Eltern rund um die Erziehung, Trennung/Scheidung oder andere Bedarfe oder Notlagen bietet das Jugendamt des Landkreises Amberg-Sulzbach die Möglichkeit zur Beratung, unter der Telefonnummer 09621/ 39-582 oder per Mail an asd@amberg-sulzbach.de. Die Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern der KJF bietet ebenfalls Unterstützung bei allen Fragen und Problemen, die während der Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen und im Zusammenleben in Familien auftauchen können. Sie ist erreichbar unter der Telefonnummer 09621/ 9177330, per Mail an info@beratungsstelle-amberg.de oder im Internet unter www.beratungsstelle-amberg.de .

Tag und Nacht bietet der Sozialdienst Katholischer Frauen (SKF) Beratung und Unterstützung bei der Bewältigung erlebter Gewalt für Mädchen und Frauen in Form eines Notruftelefons unter der Telefonnummer 09621/ 22200. Mit dem Jugendmigrationsdienst bietet der CJD jungen Migrantinnen und Migranten von zwölf bis 27 Jahren Beratung, Hilfestellung und Begleitung an. Unter der Telefonnummer 09661/ 9434 oder per Mail an info.sulzbach-rosenberg@cjd.de steht der Dienst zur Verfügung. Für Kinder und Jugendliche in Krisensituationen bietet die Oberpfälzer Plattform des Kinderschutzbundes Regensburg kopfhoch.de sowohl eine kostenlose Telefonberatung als auch eine Onlineberatung, die rund um die Uhr erreichbar ist. Die Onlineberatung gibt es im Internet unter www.kopfhoch.de, die Telefonberatung ist unter der Telefonnummer 0800/ 5458668 verfügbar.