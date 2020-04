Stadt Weiden Corona erfasst auch den städtischen Haushalt – frühzeitiger Erlass eines Nachtragshaushaltes notwendig

Foto: 123rf.com

In der der Ferienausschuss-Sitzung am Dienstag, 7. April, hat der Stadtrat Weiden so früh wie nie zuvor einen Nachtragshaushalt zum Haushalt 2020 verabschiedet. Der Nachtragshaushalt rückt unter dem Eindruck von Corona die Entwicklung der Steuereinnahmen und des Sozialetats in den Vordergrund.