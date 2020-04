Coronavirus Eingeschränkte Erreichbarkeit der Zulassungsstelle Neustadt an der Waldnaab

Das Landratsamt Neustadt an der Waldnaab und insbesondere die Zulassungsstelle bleiben von der Corona-Krise nicht verschont. Die Außenstellen in Eschenbach und Vohenstrauß sind derzeit geschlossen, alle Vorgänge werden derzeit in Neustadt an der Waldnaab erledigt.