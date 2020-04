Pandemie Einrichtung eines lokalen Covid-19-Testzentrums für den Landkreis Neustadt an der Waldnaab und die Stadt Weiden

Foto: 123rf.com

Das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration hat die Einrichtung eines lokalen Covid-19-Testzentrums für den Landkreis Neustadt an der Waldnaab und die kreisfreie Stadt Weiden in der Oberpfalz veranlasst. Im Lagezentrum Katastrophenschutz Neuhaus wurde ein Konzept zur Errichtung dieses Zentrums für Covid-19-Verdachtsfälle am Kreisbauhof in Altenstadt a.d.W. entwickelt. Aufgebaut und eingerichtet wurde das Testzentrum durch den BRK Kreisverband Weiden-Neustadt.