Ampelschaltung Bauwerksprüfung an der Mittleren Naabbrücke in Schwandorf findet am 15. April statt

Foto: 123rf.com Im Auftrag des Staatlichen Bauamtes Amberg-Sulzbach wird am 15. April die vorgeschriebene Bauwerksprüfung an der Mittleren Naabbrücke in Schwandorf durchgeführt. Schwandorf. Hierfür ist ein Brückenbesichtigungsgerät erforderlich. Die Nürnberger Straße muss im Bereich der Mittleren Naabbrücke halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr wird durch eine Ampel geregelt. Das Staatliche Bauamt Amberg-Sulzbach bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Beeinträchtigungen.