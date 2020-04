Alle 14 Tage Stadt Weiden bietet Familiennewsletter zu Corona an

Familien mit Kindern sind seit drei Wochen zu Hause. Das bietet die Gelegenheit, zusammen viel mehr Zeit als in einem bisherigen Alltag ohne Corona zu verbringen. Das Amt für soziale Dienste der Stadt Weiden in der Oberpfalz bietet daher ab sofort jeden Dienstag als neues Informationsangebot einen Newsletter an, der Familien Ratschläge, Tipps, Kontakte und vieles mehr bietet, um gemeinsam gut zu Hause durch die Coronazeit zu kommen.

Weiden. Der Newsletter wird bis auf weiteres regelmäßig alle 14 Tage erscheinen. Der erste Newsletter widmet sich den Fragen: Wie kann meine Familie die aktuelle Zeit gut verbringen? Wie kann ich meinen Kindern Corona altersgerecht erklären? Wer sind meine Ansprechpartner in Not- und Krisensituationen?

Der nächste Newsletter am Dienstag, 14. April, wird sich mit Fragen von und über Jugendliche in der Coronazeit drehen. Der Newsletter, der am 28. April erscheint, nimmt aktuelle Fragen zu Familien in der Coronazeit nach den Osterferien in den Blick.

Interessierte Familien, Eltern und Jugendliche finden den Newsletter auf der Homepage der Stadt Weiden in der Oberpfalz im Internet unter www.weiden.de.

Anregungen, Hinweise und Themenwünsche können interessierte Leserinnen und Leser per Mail an sozialdienst@weiden.de senden, telefonisch kann man sich an den Allgemeinen Sozialdienst der Stadt Weiden in der Oberpfalz unter der Telefonnummer 0961/ 81 5102 wenden.