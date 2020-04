Maßnahmen geplant Das Geo-Zentrum an der Kontinentalen Tiefenbohrung (KTB) kann weiterentwickelt werden

Aufgrund der Ermächtigung durch das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz wurde dem Geo-Zentrum an der KTB e.V. für das Projekt „Geo-Zentrum an der KTB – Geowissenschaftlich Bildung für nachhaltige Entwicklung“ ein Zuschuss in Höhe von 299.997,64 Euro – das entspricht 82 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten – im Wege der Anteilfinanzierung bewilligt.