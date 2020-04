Corona-Pandemie Große Hilfsbereitschaft in Maxhütte-Haidhof

In Zeiten von Corona, ist alles anders, als wir es gewohnt waren. Es gibt eine offizielle Ausgangsbeschränkung mit besonderem Schutz für Risikogruppen und ältere Menschen. Hier ist es nötig, dass wir alle zusammenhelfen.

Maxhütte-Haidhof. Aus diesem Grund gibt es auch in Maxhütte-Haidhof mehrere Anlaufstellen zur Vermittlung von Hilfesuchenden und ehrenamtlichen Helfern insbesondere für Ältere, Personen mit Vorerkrankungen und Menschen in Quarantäne, die Unterstützung benötigen wie Einkäufe, Apothekengänge oder mit dem Hund spazieren gehen.

Folgende Hilfsdienste können in Anspruch genommen werden:

Stadt Maxhütte-Haidhof, „Maxhütte hilft zusammen“, Kontakt: federer@maxhuette-haidhof.de oder 09471/ 3022-226. Die Stadt stellt den Kontakt zwischen ehrenamtlichem Helfer und Hilfsbedürftigen her.

ATSV Ponholz , Kontakt: Michael Stilp (0170/ 4054945), Christin Wehner (0151/ 18419921). Bestellungen können von Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr aufgegeben werden. Der Einkauf wird direkt zu den Betroffenen nach Hause gebracht. Das Einzugsgebiet ist Ponholz und Umgebung.

Burschenverein Meßnerskreith, Kontakt: Andreas Wagner, Tobias Schuierer (0171/ 1683257). Bestellungen können Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr aufgegeben werden und werden dann abends an den Hilfesuchenden geliefert. Das Einzugsgebiet ist Meßnerskreith und Umgebung.

Freiwillige Feuerwehr Ponholz, Kontakt: Florian Kiener (0176/ 64790359). Bestellungen können Montag bis Samstag von 8 bis 20 Uhr aufgegeben werden. Der Einkauf wird direkt zu den Betroffenen nach Hause gebracht. Das Einzugsgebiet ist Ponholz und Umgebung.

Netto -bholservice unter www.netto-abholservice.de/. Filiale Nordgaustraße oder Almenstraße (Birkenhöhe) auswählen und gewünschte Artikel zusammenstellen. Den Abholtermin erhalten Sie per Mail oder SMS (bei Bestellung bis 14 Uhr in der Regel am nächsten Tag). Die Ware wird bei Abholung in der Filiale bezahlt. Dieser Service ist bis zum 19. April 2020 kostenlos. Personen, die keinen Internetzugang haben, kann ein Kontakt über die ehrenamtliche Helferliste der Stadt Maxhütte-Haidhof (Kontakt siehe oben) hergestellt werden.

SV Leonberg, Kontakt: Matthias Huber (0179/ 4620576). Bestellungen können Montag bis Samstag von 9 bis 16 Uhr aufgegeben werden. Der Einkauf wird direkt zu den Betroffenen nach Hause gebracht. Einzugsgebiet ist Leonberg und Umgebung.