Coronavirus Landrat Reisinger ruft zu Unterstützung auf – Schutzausrüstung gesucht

Aufgrund der begrenzten Kapazitäten bei der Schutzausrüstung bittet Landrat Richard Reisinger Unternehmen und Privathaushalte im Landkreis Amberg-Sulzbach um Unterstützung. Der Landkreischef ruft dazu auf, entsprechendes Material wie Handschuhe und Masken aller Art zu spenden, damit sich das Personal in den Krankenhäusern und Heimen sowie Einsatzkräfte ausreichend schützen können.

Landkreis Amberg-Sulzbach. Zur Übergabe des Materials kann mit Frau Donhauser oder Frau Kellner unter der Telefonnummer 09621/ 39-634 oder per Mail an katastrophenschutz@amberg-sulzbach.de ein Termin vereinbart werden.

„Es ist immens wichtig, sowohl Patienten als auch unsere Hilfskräfte vor einer Ansteckung und Ausbreitung des Coronavirus zu schützen. Deshalb die Bitte, hierfür erforderliche Hilfsmittel wie Handschuhe und so genannte FFP-Masken zu spenden“, so Landrat Richard Reisinger in seinem Appell an Firmen und Privatpersonen.

Der Landkreischef dankt schon jetzt allen, die mithelfen und „Herz zeigen“. Der Landkreis Amberg-Sulzbach sammelt das Material zunächst und verteilt es anschließend an die Krankenhäuser und Einrichtungen.