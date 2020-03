Corona-Krise Nachfrage nach Liefermöglichkeiten von Lebensmitteln, warmen Speisen und anderen Waren deutlich erhöht

Foto: 123rf.com

Die Corona-Krise stellt auch viele Unternehmerinnen und Unternehmer, ob groß ob klein, vor große Herausforderungen. So ist es auch für die Beschicker des Wochenmarktes in Weiden in der derzeitigen Lage nicht einfach, Umsätze zu generieren, da durch die Absage des Wochenmarktes eine wichtige Einnahmequelle weggebrochen ist.