Coronavirus Keine Präsentation der Stichwahlergebnisse in Weiden

Spätestens bis 18 Uhr müssen am Sonntag, 29. März, die Wahlbriefe zur Stichwahl des Oberbürgermeister in Weiden im Wahlamt vorliegen, das besagt die Rechtslage. Aufgrund der Schutzmaßnahmen gegen die Corona-Infektionen ist die Stichwahl zum Oberbürgermeister ausschließlich per Brief möglich.