Corona-Infektionen Zweite Person im Landkreis Neustadt an der Waldnaab verstorben

Foto: 123rf.com

Leider ist im Landkreis Neustadt an der Waldnaab eine weitere Person verstorben. Der 85-jährige Mann wohnte in einem Altenheim im Landkreis. Zusammen mit dem 64-Jährigen mit Vorerkrankungen, der am Montag, 23. März, verstarb, sind bisher im Landkreis zwei Personen an COVID-19 verstorben.