Kontaktloser Notbetrieb Stadt Weiden garantiert Grundversorgung der Bürger – Müllentsorgung gesichert

Weidens Bürgermeister Jens Meyer hat umfangreiche Verfügungen getroffen. Foto: Stadt Weiden

Der Freistaat Bayern hat am 16. März den Katastrophenfall ausgerufen und am 21. März eine vorläufige Ausgangsbeschränkung per Allgemeinverfügung erlassen. Die Stadtverwaltung Weiden in der Oberpfalz hat hierauf unmittelbar reagiert und bereits im Vorgriff dieser staatlichen Maßnahmen „umfangreiche Verfügungen getroffen“, so Bürgermeister Jens Meyer.