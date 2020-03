Kommunalwahlen Die Stadt Weiden verschickt 34.000 Briefwahlunterlagen für die OB-Stichwahl

In einem Akt beispielgebender Solidarität bewältigten über 100 fleißige Hände am Freitag, 20. März, eine wahre Mammutaufgabe. Insgesamt 34.000 Briefwahlunterlagen haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Weiden und weitere Helferinnen und Helfer eingetütet und versandfertig gemacht.

Weiden. „Das war eine rekordverdächtige Spitzenleistung. Ich danke jedem Einzelnen für sein Engagement. Das zeigt, was alles möglich ist, wenn alle an einem Strang ziehen. Jetzt bekommen alle Weidener Bürgerinnen und Bürger rechtzeitig ihre Briefwahlunterlagen für die Stichwahl des Oberbürgermeisters. Aufgrund der Schutzmaßnahmen gegen die Corona-Infektionen, erfolgt die Stichwahl ausschließlich per Brief“, so Bürgermeister Jens Meyer. „Bitte beachten Sie, dass die Wahlbriefe nach der derzeitigen Rechtslage spätestens am Sonntag, 29. Mäez, 18 Uhr, beim Wahlamt eingetroffen sein müssen.“