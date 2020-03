Corona-Krise Bürgertelefon der Stadt Amberg unter der Telefonnummer 09621/ 10 9999 erreichbar

Die Stadt Amberg hat unter der Telefonnummer 09621/ 10-9999 ein Bürgertelefon eingerichtet. Es ist Montag bis Freitag von 8 bis 15.30 Uhr und am Wochenende von 10 bis 15.30 Uhr erreichbar.

Amberg. Nur am Samstag, 21. März, sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 12 bis 15.30 Uhr am Telefon präsent. Am Bürgertelefon werden ausschließlich allgemeine, nicht medizinische, Fragen beantwortet. Bei medizinischen Fragen wenden sich die Bürgerinnen und Bürger weiterhin an die Nummer 116 117 oder an die Hotline des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit unter der Telefonnummer 09131/ 6808-5101.

Weitere Informationen, Antworten auf die häufigsten Fragen, wichtige Telefonnummern und die Allgemeinverfügungen der Staatsregierung veröffentlicht die Stadtverwaltung zusätzlich im Internet unter www.amberg.de.