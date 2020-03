Telefonische Erreichbarkeit Amt für Soziale Dienste in Weiden hat den Notfall-Service angepasst

Das Amt für Soziale Dienste und das Amt für wirtschaftliche Hilfen haben ihren Notfall-Service angepasst. Zur Eindämmung von Infektionen mit dem Coronavirus wird der persönliche Kontakt auf ein Mindestmaß beschränkt. Dafür wurde die telefonische Erreichbarkeit beider Ämter verbessert.

Weiden. Das Amt für Soziale Dienste ist Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und am Freitag von 8 bis 13 Uhr unter der Telefonnummer 0961 / 81 5105 erreichbar. In besonderen Fällen zum Beispiel bei Kindswohlgefährdung muss die Verständigung über die Polizei erfolgen.

Sozialleistungen, wie Ausbezahlungen und Dauerleistungen laufen unvermindert weiter. Abzugebende Unterlagen an das Amt für wirtschaftliche Hilfen sind in den beiden Briefkästen vor und hinter dem Neuen Rathaus in Weiden einzuwerfen. Für Fragen steht das Amt für wirtschaftliche Hilfen von Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und am Freitag von 8 bis 13 Uhr unter der Telefonnummer 0961 / 81-5018 zur Verfügung.