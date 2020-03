Coronavirus Rathaus in Burglengenfeld geschlossen

Foto: 123rf.com

Das Rathaus in Burglengenfeld ist wegen der Abwicklung der Kommunalwahl am Dienstag, 17. März, ab 13.30 Uhr geschlossen. Ab Mittwoch, 18. März, sind Besuche nur noch in wichtigen Angelegenheiten sowie nach vorheriger Terminvereinbarung möglich.