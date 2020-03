Coronavirus Landratsamt Neustadt und Außenstellen für Besucher geschlossen

Um die Bevölkerung und die Mitarbeiter vor Infektionen mit dem Coronavirus zu schützen und den Dienstbetrieb aufrechterhalten zu können, sind das Landratsamt Neustadt an der Waldnaab sowie die Außenstellen innerhalb Neustadts (Jugendamt, Wasserrecht), in Weiden (Gesundheits- und Veterinäramt), in Vohenstrauß (Zulassungsstelle) und in Eschenbach (Führerschein- und Zulassungsstelle) ab Mittwoch, 18. März, für den Besucherverkehr geschlossen.