Große Herausforderungen Ambergs Oberbürgermeister ruft zu Solidarität auf

Angesichts Schul- und Kitaschließungen ruft Ambergs OB Michael Cerny zur Solidarität auf. Gegenseitige Unterstützung und Nachbarschaftshilfe bei der Kinderbetreuung seien jetzt gefragt, denn man stehe vor der größten Herausforderung der letzten Jahrzehnte.

Amberg. Am Freitag, 13. März, hat die bayerische Staatsregierung beschlossen, ab Montag, 16. März, sämtliche Schulen und Kindertagesstätten zu schließen. In diesem Zusammenhang hat Ministerpräsident Markus Söder darauf hingewiesen, dass die aktuelle Situation die größte Herausforderung der letzten Jahrzehnte darstellt.

Diese Maßnahme wurde getroffen, um die potenziellen Ansteckungsmöglichkeiten weiter einzuschränken. Generell gilt natürlich auch weiterhin der Appell an alle Mitbürgerinnen und Mitbürger, sich so zu verhalten, dass sie sowohl eine eigene Ansteckung als auch eine weitere Verbreitung vermeiden. Speziell wird nochmals auf die Notwendigkeit hingewiesen, sich regelmäßig und gründlich die Hände zu waschen und die Hygieneregeln beim Husten und Niesen einzuhalten. Dabei sollte stets die Möglichkeit in Betracht gezogen werden, dass man bereits selbst infiziert sein könnte und dies bis dato unentdeckt geblieben ist. Nur dann kann es gelingen, die Geschwindigkeit der Ausbreitung des Coronavirus soweit als möglich zu verlangsamen, um die Beschäftigten und Ressourcen im Gesundheitswesen nicht zu überfordern.

„Uns allen muss bewusst sein, dass der Beschluss der Staatsregierung viele Firmen und Eltern jetzt vor eine besondere Herausforderung stellt“, macht Oberbürgermeister Michael Cerny deutlich und bittet die Firmen, pragmatische Lösungen im Sinne der betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. Gleichzeitig fordert er alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, verstärkt alle Möglichkeiten zu nutzen, sich solidarisch zu zeigen und sich im Freundes- und Kollegenkreis sowie in der Nachbarschaft zu helfen.

Dies gilt insbesondere dann, wenn ältere oder erkrankte Personen um Hilfe bitten beziehungsweise darauf angewiesen sind, dass andere für sie Aufgaben wie beispielsweise Einkäufe übernehmen. „Diese Unterstützung und Nachbarschaftshilfe sind aktuell die besten und schnellsten Möglichkeiten, um die besonderen Herausforderungen, vor denen unsere Stadtgesellschaft aktuell steht, zu meistern“, so der Amberger Oberbürgermeister.

Informationen rund um das Thema Coronavirus sind auf der städtischen Homepage www.amberg.de nachzulesen. Hier finden sich auch die Notfallrufnummern beziehungsweise Links zum Robert-Koch-Institut und weiteren Informationsstellen.