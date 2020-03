Innenminister gratuliert Ehemaliger Landrat Wagner feiert 85. Geburtstag

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann gratuliert dem ehemaligem Landrat Dr. Hans Wagner zum 85. Geburtstag: Engagiert und leidenschaftlich war dieser für den Landkreis Amberg-Sulzbach unterwegs.

Landkreis Amberg-Sulzbach. „Kompetent, engagiert und leidenschaftlich habe sich Dr. Hans Wagner, Landrat a.D. des Landkreises Amberg-Sulzbach stets den mit seinen Ämtern verbundenen anspruchsvollen Aufgaben gewidmet." Das schreibt Bayerns Innenminister Joachim Herrmann an Wagner, der am 15. März 85 Jahre alt wird, in einem Glückwunschschreiben.

Bevor er 1978 zum Landrat des Landkreises Amberg-Sulzbach gewählt wurde – ein Amt, dass er über 24 Jahre hinweg mit außerordentlichem Engagement bekleidet hat – war Wagner bereits sechs Jahre lang Mitglied des Kreistags Amberg-Sulzbach und acht Jahre lang Mitglied des Bayerischen Landtags. Insbesondere das Wirken Wagners als Landrat verdiene größten Respekt. Dank der von ihm gesetzten kommunalpolitischen Schwerpunkte und deren zielstrebiger Umsetzung sei es Wagner gelungen, die Entwicklung des Landkreises trotz wirtschaftlich schwieriger Zeiten ganz wesentlich voranzubringen und erfolgreich zu gestalten. Herrmann schrieb abschließend: „In den 24 Jahren deiner Amtszeit hast du dich stets weit über deine Amtspflichten hinaus für den Landkreis und seine Bürgerinnen und Bürger eingesetzt.“