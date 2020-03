Landkreis Neustadt an der Waldnaab Sperrung der kreiseigenen Turn- und Schwimmhallen ab 16. März

Als Vorsichtsmaßnahme und zur Reduzierung der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus hat sich der Landkreis Neustadt an der Waldnaab dazu entschlossen, die Schwimmhallen in Neustadt an der Waldnaab, Vohenstrauß und Eschenbach in der Oberpfalz sowie die Gymnasium- und die Realschulturnhalle in Neustadt an der Waldnaab und die Mehrzweckhalle Eschenbach ab Montag, 16. März, bis auf weiteres für den allgemeinen Sport- und Badebetrieb zu sperren.