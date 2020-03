Kommunalwahl Landrat Thomas Ebeling ruft zur Wahl auf

Am Sonntag, 15. März, finden auch im Landkreis Schwandorf die Kommunalwahlen statt. Landrat Thomas Ebeling ruft alle Bürgerinnen und Bürger zur Wahl auf.

Landkreis Schwandorf. Wahlaufruf von Landrat Thomas Ebeling in voller Länge

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger im Landkreis Schwandorf,

am 15. März finden in Bayern die Kommunalwahlen statt. Überall im Freistaat entscheiden die Bürgerinnen und Bürger, wer in den nächsten sechs Jahren in unseren Gemeinden, Städten und im Landkreis die Verantwortung für die Entwicklung des Heimatortes, des Heimatlandkreises und damit des unmittelbaren Lebensumfelds erhalten soll. Bei uns im Landkreis Schwandorf werden 30 Bürgermeister, 496 Stadt-, Markt- und Gemeinderatsmitglieder, 60 Kreisräte und der Landrat neu gewählt. In drei Gemeinden findet keine Bürgermeisterwahl statt. Dort erhalten die Wählerinnen und Wähler nicht wie üblich vier, sondern nur drei Stimmzettel.

Ihre Stimmen sind wichtig! Unsere Gesellschaft lebt davon, dass wir das Wahlrecht als wertvolle und wichtige demokratische Errungenschaft auch nutzen. Demokratie und freie Wahlen gehen uns alle an. Millionen Menschen in der Welt können nur davon träumen, zur Wahl gehen zu dürfen. Manchmal habe ich den Eindruck, dass uns das hohe Gut, wählen zu dürfen, gar nicht so bewusst ist. Die Gemeinden und der Landkreis entscheiden über viele Fragen, die das wirtschaftliche, soziale und kulturelle Wohl der Bürgerinnen und Bürger betreffen. Die kommunalen Gremien entscheiden über Kindergärten und Schulen, über Straßen und Wege, Wohn- und Gewerbegebiete, den öffentlichen Nahverkehr, den Breitensport und viele andere Einrichtungen „vor der eigenen Haustür“.

Ich bitte Sie sehr herzlich: Machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch! Die Ausübung des Wahlrechts ist in Form der Briefwahl oder am Wahlsonntag im Wahllokal möglich. Eine hohe Wahlbeteiligung stärkt die Legitimation der Gewählten, ist der beste Beweis für das Interesse der Menschen am Geschehen vor Ort und überlässt wichtige Entscheidungen nicht der Beliebigkeit. Bestimmen Sie mit! Ihre Stimme hat Gewicht! Werfen Sie dieses Gewicht bitte in die Waagschale. Wer an der Kommunalwahl teilnimmt, entscheidet sich für eine lebendige Demokratie in seinem direkten Umfeld.

Mit den besten Grüßen

Ihr

Thomas Ebeling

Landrat