Fridays For Future Weiden Demonstration am 13. März wegen Coronavirus abgesagt

Die für Freitag, 13. März, geplante Demonstration von Fridays for Future in Weiden wird aufgrund des Coronavirus nicht wie geplant stattfinden. Die Veranstalter intendieren durch die Absage die Infektionsketten des Virus nicht weiter zu befeuern, da Massenveranstaltungen natürlich zu einem höheren Verbreitungsrisiko führen. Dennoch stellen die Veranstalter klar, dass das Thema „Klimawahl“ weiterhin von essentieller Bedeutung ist.

Weiden. „Schweren Herzens und mit großem Bedauern müssen wir heute mitteilen, dass wir unsere Demonstration am Freitag absagen. Wir haben uns dazu aus Rücksicht auf unsere Mitmenschen, um das Coronavirus nicht weiter zu verbreiten und in Absprache mit den Gesundheitsbehörden, dem Robert-Koch-Institut und unserem Organisationsteam entschlossen“, so Lukas Prölß, Aktivist bei Fridays for Future Weiden.

Die Demonstration, die ab 12 Uhr auf dem Oberen Markt in Weiden stattfinden sollte, stand unter dem Motto „Kommunalwahl ist Klimawahl“ und sollte einen noch stärkeren Fokus darauf legen, wie wichtig effektive Klimapolitik auch auf kommunaler Ebene ist. Die Veranstalter betonen, dass ihre Absage das Thema nicht weniger wichtig macht und rufen weiterhin dazu auf, am Wahltag für das Klima und die Zukunft wählen zu gehen.

„Auch wenn unsere Demonstration an diesem Freitag nicht stattfinden kann, ist die sehr Wahl ungemein wichtig. Deshalb rufen wir alle auf, wählen zu gehen. Für das Klima, für die Zukunft und für unseren Planeten!“, betont Prölß.