Stadt Weiden Wahlbriefe rechtzeitig zurücksenden

Foto: 123rf.com

Bis zur Oberbürgermeister- und Stadtratswahl am Sonntag, 15. März, sind es nur noch wenige Tage. Briefwähler müssen ihre roten Wahlbriefe jetzt an das Wahlamt zurücksenden. Bei der Stimmenauszählung werden nur Wahlbriefe berücksichtigt, die der Stadtverwaltung Weiden spätestens am Wahlsonntag bis 18 Uhr vorliegen. Wahlbriefe, die nach Ablauf dieser Frist eingehen, bleiben bei der Stimmenauswertung außen vor.