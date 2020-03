Stadt Weiden informiert Mehrere Veranstaltungen wegen Coronavirus abgesagt

Vor dem Hintergrund der Eindämmung der Ausbreitung von Coronavirus-Infektionen werden durch die Stadt Weiden folgende weitere eigene Veranstaltungen vorsorglich abgesagt.

Weiden. Die Ausstellungseröffnung „Fair Trade“ (geplant 18. März), der Empfang „25 Jahre OTH“ (geplant 24. März), Fundräderversteigerung im JUZ ( geplant 25.März), Bürgerworkshop in Neunkirchen (geplant 26. März)

- Bürgerworkshop Mooslohen (geplant 02.04.20), Tag der offenen Tür der Feuerwehr (geplant 28. April).

Die Entscheidung wurde getroffen, um die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. In Anlehnung an die Beschlüsse des Bayerischen Ministerrats vom 10. März und den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts kann es zu weiteren Absagen externer Veranstaltungen kommen. „Wir nehmen den ersten in Weiden bestätigten Corona-Fall sehr ernst und gehen umsichtig und verantwortungsbewusst mit der Situation um. Gleichzeitig bitte ich alle Bürgernnen und Bürger, ruhig zu reagieren und ein besonderes Augenmerk auf persönliche Schutz- und Hygienemaßnahmen zu legen“, so Bürgermeister Meyer.

Sollten sich neue Entwicklungen abzeichnen, wird die Stadt Weiden zeitnah im Internet unter www.weiden.de darüber informieren.