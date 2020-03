Beschluss im Stadtrat Stadt Weiden stärkt Eigenkapital der Kliniken Nordoberpfalz

Foto: 123rf.com

In der letzten regulären Stadtratssitzung hat der Stadtrat der Stadt Weiden in der Oberpfalz nochmals eine wichtige und zukunftsweisende Weichenstellung für die Kliniken Nordoberpfalz (KNO) AG getroffen, so die Überzeugung von Bürgermeister Jens Meyer.