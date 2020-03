Neue virtuelle Aussichtstürme Der Blick von oben wird interessanter

Der Landkreis Schwandorf hat in den Bereichen Natur und Kultur, Wirtschaft und Freizeit viel zu bieten. Einige Highlights sind auf der Internetseite des Landkreises zu bestaunen.

Schwandorf. Wer in der Homepage auf „Unser Landkreis“ oder auf die Seite http://sad2019.panoramaluftbild.com klickt, findet 33 „virtuelle Aussichtstürme“ mit Sehenswürdigkeiten, touristischen Höhepunkten und wichtigen öffentlichen Einrichtungen. Links, Filme und Erläuterungen runden das Angebot ab. Landrat Thomas Ebeling freut sich über diese moderne und innovative Darstellung des Landkreises, die jetzt von zwölf auf 33 Aussichtstürme erweitert wurde.

Die „snapshot“-Filmproduktion aus Schwarzenfeld hat im Auftrag des Landkreises die Panoramabilder angefertigt. Von A wie Altendorf bis W wie Winklarn ist einiges geboten: Radwege und Naturdenkmäler, Sport- und Freizeiteinrichtungen, Historisches wie die Burganlage in Burglengenfeld oder der Blasturm in Schwandorf, aber auch Rathäuser, Schulen, Kirchen, Klöster und vieles andere mehr. Landrat Thomas Ebeling freut sich über die jetzt gegebene flächendeckende Darstellung des Landkreises und bekräftigt: „Nicht nur Gäste aus Nah und Fern, sondern auch die hiesige Bevölkerung kann so die Heimat neu kennenlernen. Nutzen Sie dieses Angebot. Denn unser Landkreis hat viel zu bieten. Es lohnt sich. Damit noch mehr Bürgerinnen und Bürger behaupten können: Landkreis Schwandorf. Natürlich leb‘ ich hier.“ Im November 2018 ist das Projekt der „Virtuellen Aussichtstürme“ mit zwölf Türmen gestartet, jetzt sind Luftaufnahmen von 33 Orten im Landkreis zu sehen. Nach den Angaben von Michael Geyer, dem Geschäftsführer von „snapshotfilm“, sind die Panoramaaufnahmen in dieser Qualität und Schärfe einmalig.

Einige Hinweise zur Handhabung: Über die Weltkugel sind externe Internetseiten verlinkt, über die „Video“-Buttons gelangt man zu externen Filmen und Beiträgen, „Info“-Buttons bieten kurze Informationen zu bestimmten Standorten. Eine Übersicht über alle 33 Aussichtstürme ist über die Navigationsleiste rechts oben auf der Seite verfügbar.