„Lebendige Stadt“ Bundeswettbewerb für Straßenbegrünungen in Städten und Kommunen

Die Stiftung „Lebendige Stadt“ hat ein Preisgeld in Höhe von 15.000 Euro ausgeschrieben. Ein Wettbewerb soll die kreativsten langfristigen Straßenbegrünungen mit Beteiligung der Bürger ermitteln und belohnen. Kommunen und Städte können sich bis zum 30. April anmelden.

Landkreis Schwandorf. Die Stiftung „Lebendige Stadt“ prämiert Städte und Kommunen, die ihren Beitrag für eine grünere Verkehrsinfrastruktur leisten. Besonderes Augenmerk liegt auf jenen Projekten, die kreativ und langfristig sowie durch Beteiligung der Bürger geschaffen wurden. Die in den Verkehr eingebetteten Grünanlagen dienen dem Gemeinschaftssinn und leisten ihren Beitrag zur Lösung ökologischer Probleme und der Artenvielfalt.

Der CSU-Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Schwandorf/Cham Karl Holmeier unterstützt die Stiftung in ihrem Vorhaben: „Der Erhalt unserer Natur ist mir ein wichtiges Anliegen. Ich freue mich, wenn sich unsere Kommunen bei diesem Wettbewerb beteiligen und ihren Beitrag zur heimischen Artenvielfalt und einer noch höheren Lebensqualität in den Landkreisen Schwandorf und Cham leisten.“ Die Auszeichnungen finden in den jeweiligen Orten statt, die als Gewinner auserkoren wurden. Weitere Informationen zur Anmeldung und den Kontakt finden Interessierte im Internet unter www.lebendige-stadt.de.