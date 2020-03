Antrag bis 13. März möglich 30 Prozent der Weidener nutzen Briefwahl

Die Nachfrage ist unverändert hoch: Weniger als eine Woche vor der Oberbürgermeister- und Stadtratswahl am 15. März hat die Stadt Weiden in der Oberpfalz mehr als 10.000 Wahlscheine mit Briefwahlunterlagen ausgestellt. Damit machen knapp 30 Prozent aller stimmberechtigten Weidner per Briefwahl von ihrem Stimmrecht für die Oberbürgermeister- und Stadtratswahl Gebrauch.