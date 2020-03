Einladung von Marianne Schieder Zweite Islamkonferenz der SPD-Bundestagsfraktion – Songül Demirtas aus Burglengenfeld war dabei

Auf Einladung von Marianne Schieder bei Islamkonferenz in Berlin: Songül Demirtas aus Burglengenfeld. Foto: Ulrike Geißler

Um mit muslimischen Bürgern und Bürgerinnen ins Gespräch zu kommen, hat die SPD-Bundestagsfraktion 2017 die Islamkonferenz ins Leben gerufen. Wegen der überwältigenden Resonanz fand die Veranstaltung unter dem Thema „Muslime in Deutschland“ am 4. März, erneut in Berlin statt. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Marianne Schieder hatte zur hochrangig besetzten Fachkonferenz auch die Burglengenfelderin Songül Demirtas eingeladen.