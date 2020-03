Aufruf zur Projekteinreichung „Wanderwegemanagement – Aufwertung und Ausbau der Infrastruktur von Wanderwegen“

Im Rahmen des „Leader“-Förderprojektes „Unterstützung Bürgerengagement“ werden landkreisweit Aktionen zum Thema “Wanderwegemanagement“ gefördert. 90 Prozent der Nettokosten des Projektes werden durch die Lokale Aktionsgruppe „LAG Forum Neustadt Plus e.V.“ getragen, mit maximal einem Betrag von 1.500 Euro.

Landkreis Neustadt an der Waldnaab. Es können allerdings nur Maßnahmen gefördert werden, mit denen noch nicht begonnen wurde. Zudem kann pro Projektträger/Verein nur ein Projekt eingereicht werden.

Interessierte, die ein geeignetes Projekt haben, füllen dazu das zweiseitige Formblatt mit den Inhalten der Projektidee aus und senden dieses bis Mittwoch, 4. Mai, an die LAG-Geschäftsstelle per Mail an info@forumneustadtplus.de zu.

Rückfragen sind unter der genannten Mailadresse oder unter der Telefonnummer 09602/ 79-1080 jederzeit möglich. Die Bewertungskriterien und alle Informationen zum Projektauswahlverfahren sowie das Anfrageformular können im Internet unter www.forumneustadtplus.de eingesehen werden.