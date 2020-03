Einbahnstraßenregelung aufgehben Rathausstraße in Burglengenfeld gesperrt – die Geschäfte sind aber erreichbar

Für private Bauarbeiten in der Rathausstraße in Burglengenfeld muss auf Höhe des Anwesens Rathausstraße 3 ein Kran aufgestellt werden. Deswegen ist die Rathausstraße ab Freitag, 6. März, für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Burglengenfeld. Damit Geschäfte wie die Metzgerei Schneider, Blumen „NaTina“, das Haarstudio „Hair Inn“ oder das Fotostudio „Photo4me“ erreichbar bleiben sowie aus Rücksicht auf die Anwohner hat die Stadtverwaltung folgendes ntschieden: Die Einbahnstraßenregelung in der Rathausstraße wird aufgehoben, sowohl vom Marktplatz als auch vom Stadtgraben her kommend. Auch die Einbahnstraßenregelung in der Kellergasse wird aufgehoben, sie kann also von der Hauptstraße kommend Richtung Stadtgraben befahren werden. Von dort aus geht es weiter Richtung Rathausstraße. Beide Regelungen gelten ab Freitag, 6. März, 8 Uhr. Die Stadtverwaltung weist zudem auf die öffentlichen Parkplätze am Europaplatz hin.