Jugendliche bereits in den Startlöchern Taschengeldbörse ist auch im Winter aktiv

Seit einigen Jahren ist sie eine feste Größe im Landkreis und wird sehr gut angenommen, die Taschengeldbörse Amberg-Sulzbach/Amberg. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, vor allem Senioren bei kleine Tätigkeiten rund um Haus und Garten zu unterstützen. Und das das gesamte Jahr über.

Landkreis Amberg-Sulzbach. Auch wenn aktuell im Garten noch nicht so viel oder keine Arbeit anfällt, sind die Jugendlichen bereit, Tätigkeiten zu übernehmen, zum Beispiel als Hilfe beim Einkauf oder am Tablet/Smartphone, bei der Versorgung von Haustieren oder beim Babysitten. Möglichkeiten gibt es viele. Und fleißige Helferinnen und Helfer auch. Die Taschengeldbörse Amberg-Sulzbach/Amberg hat das ganze Jahr über engagierte, hilfsbereite Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen 13 und 21 Jahre für mindestens fünf Euro pro Stunde in der Datenbank und kann sie vermitteln.

Nähere Informationen sowie das nötige Anmeldeformular für mögliche Jobanbieter und Jugendliche sind im Internet unter www.taschengeldboerse-as.de abrufbar. Für den nördlichen Landkreis ist Anita Kinscher Ansprechpartnerin, sie ist unter der Telefonnummer 09661/ 52858 oder 0171/ 9760766 zu erreichen. Die Projektmitarbeiterin Iris Pinzenöhler kümmert sich um den südlichen Teil des Landkreises sowie die Stadt Amberg. Ihre Telefonnummer lautet 0151/ 27585991.