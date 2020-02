Popcorn gibt‘s dazu Freie Wähler laden zum Kinonachmittag ein

Kostenlos ins Kino und Popcorn gibt es obendrauf: Damit wollen die Freien Wähler Schwandorf das Interesse an den Kommunalwahlen wecken.

Schwandorf. Am Sonntag, 23. Februar, laden sie deshalb alle Bürger um 14 Uhr ins Lichtwerk Kino in der Postgartenstraße in Schwandorf ein. Der Eintritt ist frei. Jeder Gast erhält ein kleines Popcorn umsonst. Die Platzzahl ist allerdings begrenzt, also bietet es sich an, rechtzeitig zu kommen.

Gezeigt wird die deutsche Komödie „Enkel für Anfänger". Darin wollen die Rentner Karin (Maren Kroymann), Gerhard (Heiner Lauterbach) und Philippa (Barbara Sukowa) der Langeweile ihres Alltags entfliehen. Weil sie auf typische Seniorenaktivitäten wie Nordic Walking keine Lust haben, lassen sich die kinder- und enkellosen Karin und Gerhard von Philippa dazu überreden, sich auf der Suche nach neuen Herausforderungen als Leih-Omas und -Opas anzubieten. So einfach wie gedacht ist das Ganze aber nicht…

Filmbeginn ist 14 Uhr. Davor wird auch der Wahlsong 2020 gezeigt.

Unterhaltung steht an diesem Tag klar im Vordergrund. Nebenbei besteht die Möglichkeit, sich über die Ziele der FW zu informieren. Landratskandidat Dieter Jäger und OB-Kandidat Ferdi Eraslan freuen sich auf viele Familien und Bürger aus der Stadt.