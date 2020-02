Aktionstag „Probier‘s mal aus“ in Burglengenfeld geht in die sechste Auflage

Das Bürgertreff-Team mit Brigitte Meier, Tina Kolb und Ines Wollny freut sich mit Andrea Schmalzl von den „RelaxKids“ (links, stehend) auf die nächste Auflage von „Probier´s mal aus“. Foto: Norbert Schwab

Mitmachen und Ausprobieren heißt es am sechsten „Probier‘s mal aus“-Tag im Bürgertreff am Europaplatz in Burglengenfeld.