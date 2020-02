Burglengenfeld SWB investieren mehr als eine Million Euro ins Wasserleitungs- und Kanalnetz

Stadtwerke-Vorstand Friedrich Gluth und Dipl.-Ing. (FH) Josef Hollweck, Leiter des Referats Technik der SWB, informierten vor Ort in der Dr.-Prophet-Straße über die Bauarbeiten. Foto: Michael Hitzek

Mehr als eine Million Euro investieren die Stadtwerke in Sanierung und Neubau von Kanal- und Wasserleitungen in der Dr.-Prophet-Straße, der Adolf-Kolping-Straße, der Schillerstraße, der Sankt-Ägidien-Straße und „Auf der Wieden“ in Burglengenfeld. Darüber informierten Stadtwerke-Vorstand Friedrich Gluth und der Leiter des Referats Technik der Stadtwerke, Dipl.-Ing. (FH) Josef Hollweck.