Richtig dreist 40-Tonner in der Zufahrt zur Autobahnmeisterei geparkt

HELMBRECHTS Diese Vorschrift interessierte einen 59-jährigen Spanier offensichtlich nicht. Der Berufskraftfahrer hatte in der Nacht zum Donnerstag, 30. Januar, seinen 40-Tonner in der Behelfsumfahrung auf Höhe Ahornberg abgestellt und diese damit blockiert. Das Streufahrzeug der Autobahnmeisterei, das zu einem Einsatz unterwegs war, konnte nicht wenden und verständigte die Verkehrspolizei. Die Konsequenzen für den Berufskraftfahrer sind zum einen ein Bußgeld von 70 Euro für das Parken und eine Anzeige wegen Geschwindigkeitsüberschreitung am Vortag. Als Anzahlung durfte er eine Sicherheitsleistung von 100 Euro hinterlegen.