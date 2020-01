Bürgermeister gratuliert Jubilar in Wackersdorf – Karl Vogel feiert 80. Geburtstag.

Wackersdorfs zweiter Bürgermeister Thomas Neidl gratulierte Karl Vogel zu dessen 80. Geburtstag.

WACKERSDORF Vor acht Jahren folgte er seinem Sohn nach Wackersdorf. Zuvor lebte er viele Jahre in der Amberg-Sulzbacher Gemeinde Freudenberg, bis zu seiner Pensionierung war als Oberinspektor bei der Bundesbahn am Hauptbahnhof in Köln tätig. Seinen Ehrentag feierte er im engsten Kreis der Familie.“