Orte des Mahnens und Gedenkens Gesamtkonzept für die Erinnerungsarbeit an die Opfer des Nationalsozialismus

Der bayerische Staatsminister Professor Dr. Michael Piazolo und der für den Landkreis Neustadt an der Waldnaab zuständige Landtagsabgeordnete Tobias Gotthardt präsentierten am Dienstag, 21.10.2020, in München das Gesamtkonzept für die Erinnerungsarbeit an die Opfer des Nationalsozialismus. (Foto: Sabrina Schmidt)

Die Zeit des Nationalsozialismus ist das dunkelste Kapitel in der deutschen Geschichte. Entsprechend bedeutsam seien eine aktive Gedenkarbeit und der entschlossene Kampf gegen Rassismus und Antisemitismus, so der Regensburger Abgeordnete Tobias Gotthardt, der gemeinsam mit dem zuständigen Staatsminister Professor Dr. Piazolo über das Gesamtkonzept zur Erinnerungsarbeit an die Opfer des Nationalsozialismus informierte.