Verbesserter Schutz für Radfahrer Bauhof stattet Müllfahrzeuge und Lkw mit Abbiege-Assistenten aus

Der städtische Bauhof in Weiden rüstet gegenwärtig seine Groß-Lkw freiwillig mit Abbiege-Assistenten nach. Diese sorgen für mehr Sicherheit von Radfahrern und Fußgängern, wenn sie sich im „toten Winkel“ des Fahrzeugs befinden.

WEIDEN Dabei erkennen Sensoren und Kameras die Radfahrer beziehungsweise Fußgänger im direkten Umfeld des Fahrzeugs und warnen, sowohl optisch als auch akustisch. Bei neu angeschafften Groß-Lkw sind diese Abbiege-Assistenz-Systeme bereits seit 1. Januar 2020 Pflicht, so das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Das Tiefbauamt Abteilung Bauhof hat bereits die ersten drei Müllfahrzeuge und vier Groß-Lkw damit nachgerüstet. Vier weitere werden zeitnah folgen. Obwohl noch keine gesetzliche Nachrüstpflicht besteht und erst ab dem Jahr 2022 in Bussen und Groß-Lkw Abbiege-Assistenz-Systeme vorhanden sein sollen, geht die Stadt Weiden hier bereits in Vorleistung. „Abbiege-Assistenz-Systeme retten Leben. Der verbesserte Schutz der Radfahrer und Fußgänger liegt uns sehr am Herzen“, so Oberbürgermeister Kurt Seggewiß.