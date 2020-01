Vorstellung des Wahlprogramms OB und CSU-Fraktion Schwandorf sind in Krondorf und Innenstadt unterwegs

Auch im Jahr 2020 sind Oberbürgermeister Andreas Feller und die CSU-Stadtratsfraktion im Rahmen der traditionellen jährlichen Ortsteilversammlungen im Stadtgebiet Schwandorf unterwegs. Neben aktuellen Informationen zum kommunalpolitischen Geschehen und der Vorstellung des Wahlprogramms und der Stadtratskandidaten soll die Erörterung von Anliegen und Anregungen der Besucher im Mittelpunkt stehen.

SCHWANDORF Folgende Stationen gibt es am Wochenende, 11. und 12. Januar: Am Samstag, 11. Januar, um 18.30 Uhr, findet die Ortsteilversammlung im Schwandorfer Ortsteil Krondorf im Café-Restaurant „Grosser“ statt. Am Sonntag, 12. Januar, um 10.30 Uhr findet die Ortsteilversammlung Innenstadt in der Gaststätte „Zum Riecher“ statt.