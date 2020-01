24 Stunden am Tag geöffnet Nachhaltiges Weihnachtsgeschenk – öffentlicher Bücherschrank für Wackersdorf

Ein ganz spezieller Weihnachtswunsch erfüllte sich für die Ortsgruppensprecherin der Partei Bündnis90/Die Grünen, Sonja Probst. Seit Dienstag, 24. Dezember 2019, steht auf ihrem Grundstück in der Sommerstraße 1 in Wackersdorf ein öffentlicher Bücherschrank. Das Prinzip ist denkbar einfach: „Hingehen, ein Buch auswählen, mitnehmen“, erklärt Probst, „die Bücherei ist 24 Stunden am Tag geöffnet.“

WACKERSDORF Jeder habe Bücher zuhause, erklärt Probst, die nur einmal gelesen werden. Dann würden die oft neuwertigen Exemplare auf dem Müll landen oder auf Dachböden und in Kellern verschwinden. Das müsse nicht so sein. Probst hofft, dass viele Wackersdorfer ihre Idee vom nachhaltigen Lesen unterstützen, vorbeikommen und ein Buch mitnehmen oder sich am Prinzip des Büchertausches beteiligen. So sei es natürlich möglich, selbst ein Buch zum Tausch in den öffentlichen Bücherschrank zu stellen. Aus Gründen der Fairness allen Lesefreunden zuliebe sollte dieses in gutem, also lesbarem Zustand sein.