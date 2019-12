Nicht nur gut für die Umwelt Energieberatung hilft, Kosten zu sparen – drei Beratungsstellen im Landkreis Schwandorf

Ute Berndt (Mitte) vom VerbraucherService Bayern informierte zusammen mit Energieberater Georg Köppl (2. von links) Landrat Thomas Ebeling und seine Mitarbeiter Reiner Kolloch (links) und Christian Meyer (rechts) über den Heiz-Check im Winter. (Foto: Markus Stangl, LRA Schwandorf)

Seit vielen Jahren betreut der „VerbraucherService Bayern“ im KDFB e.V. (VSB) die Energieberatung im Landkreis Schwandorf mit drei Beratungsstellen in Maxhütte-Haidhof, Oberviechtach und Schwandorf. „Der Landkreis unterstützt sehr gerne die Energieberatung, die allen Interessenten kompetenten und unabhängigen Rat in Energiefragen gibt“, so Landrat Thomas Ebeling. „Mein Appell: Nutzen Sie die Möglichkeit der Energieberatung an den drei Beratungsstellen.“