Überzeugte auf ganzer Linie Ortsgruppe der Grünen in Wackersdorf testet Baxi – Schwandorf auch am Wochenende ohne Auto erreichbar

Stressfrei zum Wunschziel und wieder zurück. Die Ortsgruppe von Bündnis 90/Die Grünen testete das neue BAXI. (Foto: Stephanie Wanninger)

Getestet und für gut befunden: Am vierten Adventssonntag, 22. Dezember, testete die Ortsgruppe von Bündnis 90/Die Grünen in Wackersdorf das sogennante Baxi, ein neues Angebot des ÖPNV im Landkreis Schwandorf. „Die Bus-Anbindung der Gemeinde endete bislang am frühen Samstagnachmittag“, so Sonja Probst, Ortsgruppensprecherin der Grünen, „dies gehört ab jetzt der Vergangenheit an“.