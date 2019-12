Politik Landtagsfraktion der Freien Wähler trifft sich zur Winterklausur in Schwandorf

Hubert Aiwanger. (Foto: Freie Wähler Bayern)

Die Freie-Wähler- Landtagsfraktion trifft sich vom 7. bis zum 10. Januar 2020 zu ihrer Winterklausurtagung in Schwandorf. Topthemen der Tagung, an der auch der stellvertretende Ministerpräsident Hubert Aiwanger sowie die Minister Prof. Dr. Michael Piazolo und Thorsten Glauber teilnehmen werden, sind die Sicherung der Beruflichen Bildung, neue Technologien zur Bewältigung der Energiewende und der Ausbau eines dezentralen Hochwasserschutzes in Bayern.