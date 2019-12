Spende statt Weihnachtsgeschenk Unterstützung für die letzten Begleiter – Gemeinde Wackersdorf spendet 1.000 Euro an Hospizverein Schwandorf

Die Gemeinde Wackersdorf verzichtet auf Geschenke an örtliche Geschäftspartner und unterstützt den Hospizverein Stadt und Landkreis Schwandorf finanziell. (Foto: Michael Weiß/Wackersdorf)

Seit vielen Jahren verzichtet die Gemeinde Wackersdorf auf kleine Weihnachtsgeschenke an örtliche Geschäftspartner und unterstützt stattdessen soziale Einrichtungen, Organisationen und Projekte. In den vergangenen Jahren gingen Spenden an das Kinderheim in Kallmünz, die Schwandorfer Tafel und die Kinderklinik St. Marien in Amberg. Dieses Jahr spendet die Gemeinde 1.000 Euro an den Hospizverein Stadt und Landkreis Schwandorf.