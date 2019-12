Mit Ausnahmen Stadt Amberg aus energie- und klimatechnischen Gründen von 23. bis 29. Dezember geschlossen

(Foto: zoomzoom/123RF)

Die Stadt Amberg macht darauf aufmerksam, dass die Stadtverwaltung aus energie- und klimatechnischen Gründen von Montag, 23. Dezember, bis Sonntag, 29. Dezember, – somit in der Weihnachtswoche auch am Montag und am Freitag – geschlossen hat. Auch an Silvester am Dienstag, 31. Dezember, bleibt die Stadtverwaltung den ganzen Tag zu. Am Montag, 30. Dezember, sowie am 2. und 3. Januar 2020 findet regulärer Dienstbetrieb statt.