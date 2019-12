Jeder Euro und jeder Cent kann helfen Hundert Prozent für Menschen in Not – Landrat Reisinger ruft zu Spenden für „Hilfe zum Helfen“ auf

Der Hilfsfonds „Hilfe zum Helfen“ des Landkreises Amberg-Sulzbach kümmert sich seit vielen Jahren um Menschen im Amberg-Sulzbacher Land, die unschuldig in Not geraten und dringend auf die Unterstützung anderer angewiesen sind. Dank der ungebrochenen Hilfsbereitschaft konnte der Hilfsfonds in der Vergangenheit bereits das Leid vieler Menschen etwas lindern. Jeder Euro und jeder Cent kann dabei helfen, Menschen in Not ein Stück Hoffnung zu geben und neuen Lebensmut einzuhauchen, deshalb bittet Landrat Richard Reisinger auch in diesem Jahr kurz vor Weihnachten um Spenden für die Aktion „Hilfe zum Helfen“.